Выборы2019

Выборы

08:14 23.04.2019

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

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Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией.

"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей - ИФ) которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, отвечая на вопрос, с какой политсилой он будет принимать участие в очередных парламентских выборах текущей осенью.

Премьер подчеркнул, что будет сформирована политсила единомышленников, с которыми он пойдет на выборы в Верховную Раду.

Среди прочего, В.Гройсман добавил, что до очередных парламентских выборов необходимо изменить избирательную систему.

"Если мы не сменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", - подчеркнул премьер.

Теги: #гройсман #выборы
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