Украина смогла провести президентские выборы в соответствии с международными стандартами, несмотря на вмешательство РФ - миссия наблюдателей НДИ

Оба тура выборов президента Украины проходили в условиях свободной конкуренции; несмотря на вмешательство России, удалось обеспечить избирательный процесс в соответствии с международными стандартами, констатируют наблюдатели неправительственной организации "Национальный демократический институт" (НДИ).

"Несмотря на вмешательство России, процесс соответствовал ключевым международным стандартам, и результат отображает волеизъявление избирателей", - сказано в официальном заявлении миссии, который раздали журналистам на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Наблюдатели отмечают, что оба тура выборов проходили в условиях свободной конкуренции, активность избирателей была высокой.

Кроме того, наблюдатели пришли к заключению, что органы администрирования выборов выполнили свою работу профессионально.