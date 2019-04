Грибаускайте поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заверила в дальнейшей поддержке.

"Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит свою поддержку украинского народа", - написала Д.Грибаускайте в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Congratulations to President–elect of #Ukraine. #Lithuania will continue its support to the Ukrainian people. #ElectionsInUkraine