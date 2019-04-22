Выборы2019

Выборы

16:25 22.04.2019

Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

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Глава МИД Германии поздравил Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Порошенко за "мирный переход власти"

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Украине в понедельник.

"Я поздравляю Владимира Зеленского с этой однозначной победой на выборах. Эти выборы являются признаком живой и прочной демократии в Украине. Через пять лет после Майдана новый президент Украины берет на себя большую ответственность за свою страну и ее будущее. В этом мы желаем ему успехов и счастья", - сказал Х.Маас.

Он заявил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с коррупцией и продолжении реформ.

"Владимир Зеленский во время предвыборной кампании высказался за продолжение реформ и за борьбу с коррупцией. Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на этом пути", - заверил министр.

По его словам, ФРГ также готова способствовать разрешению конфликта на Донбассе и в аннексированном Крыму. "Прогресс на пути к разрешению конфликта на востоке Украины и в аннексированном Крыму и в дальнейшем имеет центральное значение для Украины. Совместно со своим партнером Францией Германия готова содействовать этому в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата", - заявил глава МИД Германии.

При этом Х.Маас поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за "мирный переход власти".

Теги: #зеленский #порошенко #украина #хайко_маас #германия
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