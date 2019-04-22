Зеленский и команда осознают важность сотрудничества с ЕС - представитель миссии Европарламента

Представитель миссии наблюдателей Европарламента на выборах президента Украины Ребекка Хармс считает, что кандидат в президенты, лидер президентской гонки по данным экзит-пола, Владимир Зеленский и его команда осознают важность дальнейшего сотрудничества с Европейским союзом.

"У меня сложилось впечатление, что сам господин Зеленский и члены его команды осознают важность сотрудничества с Европейским союзом", - сказала Р.Хармс на пресс-конференции международных наблюдателей в понедельник в Киеве.

По ее словам, новому президенту не обойтись без поддержки ЕС для продолжения реформ.