Выборы2019

Выборы

16:11 22.04.2019

Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

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Во втором туре выборов президента Украины зафиксированы лишь несколько серьезных нарушений - отчет наблюдателей ОБСЕ

Наблюдатели Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ, International Election Observation Mission - IEOM) констатируют прогресс второго тура выборов президента Украины по сравнению с первым, зафиксировали только несколько серьезных нарушений.

Согласно обнародованному в понедельник отчету на сайте ОБСЕ (входит в состав миссии), день выборов прошел мирно, установленные процедуры работы избирательных комиссий преимущественно были соблюдены. Несколько избирательных участков открылись с небольшими задержками или раньше времени.

"Наблюдатели ММНВ сообщили лишь о нескольких случаях серьезных нарушений, таких, как серия похожих или одинаковых подписей в списках избирателей (1%) и групповое голосование (2%), а также отдельные случаи голосования по доверенности… Наблюдатели миссии отмечали случаи нарушений с тайной голосования, в том числе то, что избиратели показывали свои бюллетени с отметкой другим присутствующим (7%), признаки того, что избиратели фотографировали свои бюллетени (1%)", - сказано в отчете.

В Ивано-Франковской области наблюдатели ММНВ непосредственно зафиксировали четкий случай скупки голосов в пользу кандидата Владимира Зеленского.

В миссии отметили, что во втором туре наблюдателей на участках было значительно меньше, чем в первом.

Наблюдатели также констатировали, что около 65% наблюдаемых избирательных участков были недоступны для людей с ограниченными физическими возможностями, а планировка в 24% участков не подходила для таких людей.

Подсчет голосов был оценен положительно на 238 из 264 наблюдаемых избирательных участков. "Подсчет был прозрачным, и результаты работы большинства УИК были оценены положительно", - сказано в отчете. Однако в ММНВ всё же отметили несколько процедурных ошибок при подсчете голосов. Процедурные упущения в основном объясняются отсутствием обучения или опыта и редко приводят к негативным оценкам наблюдателей ММНВ.

В Международной миссии за выборами также добавили, что наблюдатели в день голосования отмечали некоторые случаи процессуальных нарушений во время подсчёта голосов на некоторых избирательных участках.

"В целом отмечается соблюдение установленных процедур. В то же время, по сообщениям наблюдателей, на 49 избирательных участках, где проводилось наблюдение, подсчет голосов не соответствовал установленному порядку", - говорится в предварительных выводах.

Кроме того, наблюдатели отметили, что в отличие от первого тура, начальные этапы процесса внесения данных по голосованию в таблицы были оценены положительно, только два из 205 наблюдений отрицательные.

Теги: #нарушения #наблюдатели #украина #выборы
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