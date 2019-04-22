Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ увидели злоупотребление админресурсом во втором туре выборов в Украине - Церетели

В Украине в ходе повторного голосования на выборах президента Украины (повторное голосование) отмечалось продолжение использования административного ресурса, сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.

"Во время второго тура наши коллеги из БДИПЧ отметили, что продолжилось злоупотребление административными ресурсами, как на национальном, так и местном уровне", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он также отметил, что "частные телеканалы несбалансированно и предвзято освещали информацию о деятельности кандидатов".

Кроме того, Д.Церетели подчеркнул, что формат дебатов кандидатов в президенты "позволил только ограниченно ознакомиться с программами кандидатов".