Представитель миссии ПАСЕ: мы должны поддержать нового президента, чтобы он мог внедрить позитивные изменения

В миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) заявляют о готовности поддержать новоизбранного президента Украины.

"Мне кажется, что политики, в частности, в Европе, должны поддержать нового президента для того, чтобы он продолжал работать над реформами, продолжал строить демократическое будущее Украины, к которому все мы стремимся", - сказала представитель миссии наблюдателей ПАСЕ Анджела Смит на брифинге в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что новый президент получил огромную поддержку, выбран демократическим путем. "Думаю, мы должны поддерживать нового президента, поддерживать Украину, чтобы он надлежащим образом мог работать над всеми вопросами, которые касаются демократии, борьбы с коррупцией", - добавила А.Смит.

По итогам обработки 99% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов.