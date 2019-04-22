Кива: Украина должна быть парламентской республикой

Превращение Украины в парламентскую республику является необходимым условием для дальнейшего демократического развития страны, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Побыв в политике не так долго, я для себя принял окончательное решение – мы для продолжения своего развития и процветания демократии должны достигнуть формы правления в виде парламентской республики. Украина требует быть парламентской республикой. Я надеюсь, и верю, что у Зеленского хватит для этого политической воли. Я так

вижу миссию, возложенную на будущего президента", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба СПУ.

Вместе с тем, И.Кива отметил, что "с надеждой смотрит в завтрашний день".

"Я жду от нового президента, в первую очередь, как гражданин Украины, нивелирования института президентства. У действующего президента не хватило мужества и сил пойти на этот шаг, компромисс, который бы дал нашей стране возможность нового этапа развития, развития демократического общества", - подчеркнул он.