Выборы2019

Выборы

15:31 22.04.2019

Кива: Украина должна быть парламентской республикой

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Кива: Украина должна быть парламентской республикой

Превращение Украины в парламентскую республику является необходимым условием для дальнейшего демократического развития страны, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Побыв в политике не так долго, я для себя принял окончательное решение – мы для продолжения своего развития и процветания демократии должны достигнуть формы правления в виде парламентской республики. Украина требует быть парламентской республикой. Я надеюсь, и верю, что у Зеленского хватит для этого политической воли. Я так
вижу миссию, возложенную на будущего президента", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба СПУ.

Вместе с тем, И.Кива отметил, что "с надеждой смотрит в завтрашний день".

"Я жду от нового президента, в первую очередь, как гражданин Украины, нивелирования института президентства. У действующего президента не хватило мужества и сил пойти на этот шаг, компромисс, который бы дал нашей стране возможность нового этапа развития, развития демократического общества", - подчеркнул он.

Теги: #кива #украина #парламентская_республика
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