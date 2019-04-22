Выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам - спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ

Миссия Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ констатирует, что выборы президента Украины были конкурентными, проведены с соблюдением прав и свобод.

"Президентские выборы в Украине 2019 года были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам", - сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве.