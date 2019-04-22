Выборы2019

Выборы

15:06 22.04.2019

Мэй поздравила Зеленского: Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила избранного президентом Украины Владимира Зеленского с победой и заверила, что, Великобритания поддерживает украинский суверенитет.

"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами. Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины", - написала Т.Мэй в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Теги: #великобритания #зеленский #мэй
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