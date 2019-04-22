Выборы президента Украины были прозрачными, без использования админресурса - глава миссии ВКУ

Президентские выборы в Украине прошли на высшем уровне, без применения админресурса, констатирует Международная миссия Всемирного конгресса украинцев (ВКУ).

"Провластные структуры Украины приложили много усилий, чтобы выборы были прозрачными и прошли на самом высоком уровне, без использования административных ресурсов для поддержки любого из кандидатов", - сказал глава миссии ВКУ Евгений Чолий в понедельник в Киеве на пресс-конференции о предварительном отчете миссии.

Он отметил успешную работу правоохранительных органов во время избирательной кампании.

"Правоохранительные органы Украины также успешно обеспечили избирательный процесс, несмотря на продолжение гибридной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркнул глава миссии ВКУ.

По его словам, препятствием на президентских выборах стала "грубая гибридная агрессия Российской Федерации против Украины, которая длится более 5 лет", из-за чего украинские граждане не могли голосовать на оккупированных Российской Федерацией территориях Донбасса и Крыма.

В то же время глава миссии ВКУ отметил, что украинские власти создали благоприятные условия для голосования внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, которые могли отдать свой голос, благодаря упрощенной процедуре изменения места голосования.

Он также добавил, что были зафиксированы незначительные нарушения, такие как усложненный доступ на избирательные участки для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. В качестве примера он привел избирательные участки, которые находились на втором и третьем этажах зданий.

"Однако эти редкие нарушения не повлияли на результаты выборов", - заявил Е.Чолий.