В Японии назвали выборы президента Украины свободными и мирными, надеются на стабильное развитие при новой власти

Правительство Японии поздравило с победой кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Согласно заявлению на сайте внешнеполитического ведомства Японии, в Токио приветствуют, что выборы президента Украины состоялись и были "свободными, справедливыми и мирными".

Японская сторона также поддерживает реформы и рассчитывает, что под руководством новой демократически избранной власти в Украине будет обеспечено стабильное развитие, путем экономических реформ и "содействия национальному диалогу и единению".

В сообщении также говорится, что Токио намерено развивать двустороннее сотрудничество.