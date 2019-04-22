Существенных переформатирований в Раде не будет, считают в "Самопомочи"

Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк прогнозирует, что существенного переформатирования сил в парламенте по итогам прошедших выборов президента Украины не будет.

"Особых переформатирований (в Верховной Раде - ИФ) не будет. Я думаю, что парламент попробует стать естественным противовесом. Но чтобы стать естественным противовесом, нужно делать многое из того, что не было сделано парламентом на протяжении пяти лет, потому что он обслуживал олигархический консенсус", - сказал О.Березюк журналистам в понедельник в Киеве.

Он отметил, что парламент должен одобрить изменения в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, а также законодательные изменения касательно неприкосновенности судей.

Кроме того, О.Березюк заявил, что Верховная Рада должна принять закон о президенте Украины, который обеспечит баланс ветвей власти.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.