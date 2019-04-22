Украинский язык нужно поддерживать "методом пряника", а Рада пусть сначала примет закон – спикер штаба Зеленского

В команде Владимира Зеленского подчеркивают, что поддержка развития украинского языка является одной из главных прерогатив президента, но это должно происходить путем стимулирования, а не "методом кнута".

"Исходя из позиции Зеленского, которая уже была озвучена, единственным государственным языком в Украине является украинским, а развитие и поддержка государственного языка – это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы, мне кажется, и это было озвучено Зеленским, все-таки должны быть стимулирующими, а не идти по "методу кнута". То есть "метод пряника" приносит больше эффективности, и в этом вопросе в том числе", - сказал он на брифинге в понедельник, комментируя позицию В.Зеленского и его команды по рассмотрению Верховной Радой закона о функционировании украинского языка как государственного.

Д.Разумков отметил, что сначала Верховная Рада должна разобраться во всех тех правках, которые есть к этому закону. "Пусть они его рассмотрят и примут. Если верить высказываниям Андрея Владимировича (спикера Верховной Рады Андрея Парубия – ИФ), то у нас очень многие законы должны были быть приняты уже давно. Пока это не выполненные обещания", - указал спикер штаба В.Зеленского.