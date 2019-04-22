Нардеп Каплин призвал Раду самораспуститься, чтобы помочь Зеленскому

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", лидер Социал-демократической партии (СДП) Сергей Каплин предлагает Верховной Раде принять решение о самороспуске, чтобы помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

"Все сейчас ему (В.Зеленскому – ИФ) пытаются помочь. Я вам всем, кто до меня выступал, расскажу, как ему можно помочь – самораспуститься и дать возможность украинскому народу сформировать через месяц-два новое правительство, новую Верховную Раду и начать в стране новую экономическую политику", - сказал С.Каплин на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По словам парламентария, поводом для роспуска парламента может стать официальное объявление выхода из коалиции "Европейская Украина" его и народного депутата Александра Сугоняко. Он напомнил, что соответствующие заявления были написаны еще два года назад.

"Может вы… обнародуете эти заявления, и это станет поводом для роспуска парламента ныне действующим президентом Петром Порошенко. И мы с вами запустим полномасштабную кампанию - настоящую, реальную - перезагрузки украинской власти", - сказал С.Каплин, обращаясь к спикеру парламента Андрею Парубию.