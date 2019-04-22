Команда Порошенко продолжит воплощать стратегию европейского вектора развития страны - Герасимов

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко будет продолжать воплощение стратегии европейского вектора развития Украины, и отстаивать достижения страны, заявляет глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Команда Петра Порошенко будет продолжать воплощение стратегии европейского вектора развития государства. И мы будем отстаивать каждое из перечисленных достижений и от врага, и от некомпетентности, и от всех желающих реванша Украине", - заявил А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он также перечислил достижения в различных сферах, которые произошли за время президентства П.Порошенко.

"Когда кто-то говорит, что Украина потеряла 5 последних лет, значит, этот кто-то просто стоял в стороне и паясничал в то время, как миллионы украинцев во главе с Петром Порошенко защищали, реанимировали и отстраивали страну", - отметил А.Герасимов.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.