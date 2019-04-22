Выборы2019

Выборы

12:26 22.04.2019

Климкин поздравил Зеленского с победой, обещает записать видео о своих планах

1 мин читать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и заверил, что сделает всё от него зависящее в переходный период для нормального развития внешней политики.

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что имеет на будущее много планов - и политических, и личных. "Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде", - добавил П.Климкин.

Теги: #зеленский #поздравление #климкин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:31 22.04.2019
И.Геращенко похвалила Зеленского за позицию по Минскому процессу

И.Геращенко похвалила Зеленского за позицию по Минскому процессу

12:16 22.04.2019
В "Народном фронте" считают ключевой задачей Зеленского защиту Украины от агрессии РФ и возвращение оккупированных территорий

В "Народном фронте" считают ключевой задачей Зеленского защиту Украины от агрессии РФ и возвращение оккупированных территорий

12:12 22.04.2019
Токаев поздравил Зеленского с победой на выборах

Токаев поздравил Зеленского с победой на выборах

11:53 22.04.2019
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

11:39 22.04.2019
Глава УПЦ (МП) Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Глава УПЦ (МП) Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента

11:34 22.04.2019
Генсек СЕ поздравил Зеленского, надеется на продолжение сотрудничества в сфере реформ

Генсек СЕ поздравил Зеленского, надеется на продолжение сотрудничества в сфере реформ

11:33 22.04.2019
Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

11:32 22.04.2019
США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

11:13 22.04.2019
Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

11:01 22.04.2019
Юнкер и Туск написали Зеленскому поздравительное письмо: ЕС продолжит поддерживать Украину

Юнкер и Туск написали Зеленскому поздравительное письмо: ЕС продолжит поддерживать Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Существенных нарушений во втором выборов президента Украины не зафиксировано – "Опора"

Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, Порошенко - 24,3% - параллельный подсчет "Опоры"

Глава ЦИК о втором туре голосования: действительные, настоящие, демократические и свободные выборы

Зеленский побеждает с 73,17% голосов, у Порошенко – 24,5% после обработки ЦИК 95,06% протоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда Порошенко продолжит воплощать стратегию европейского вектора развития страны - Герасимов

ЦИК приняла первый бумажный протокол о результатах второго тура выборов президента

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

Президент Молдовы надеется вскоре встретиться с Зеленским

ТИМОШЕНКО ТРЕБУЕТ СМЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Ляшко требует принять закон об импичменте и отставки Коболева

Парубий инициировал рассмотрение в четверг законопроекта об усовершенствовании противоминной деятельности

Избиратели портили бюллетени надписями "За батька Махно", "Ми це заслужили" и "Господи, допоможи!" - КИУ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА