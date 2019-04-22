Климкин поздравил Зеленского с победой, обещает записать видео о своих планах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и заверил, что сделает всё от него зависящее в переходный период для нормального развития внешней политики.

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что имеет на будущее много планов - и политических, и личных. "Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде", - добавил П.Климкин.