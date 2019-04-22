Выборы2019

Выборы

11:48 22.04.2019

Ляшко требует принять закон об импичменте и отставки Коболева

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Голосованием на выборах президента граждане Украины не только вынесли приговор системе власти, но и показали стремление завершить эпоху бедности, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вчера фактически люди, украинцы, вынесли приговор не просто системе власти Порошенко, вчерашнее голосование украинцев – это стремление к тому, чтобы, наконец, действительно закончилась эпоха жадности и эпоха бедности", - сказал О.Ляшко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, конец эпохи жадности – это, в первую очередь, приведение в соответствие с Конституцией и законами деятельности и президента, и парламента. "Мы настаиваем, чтобы парламент в первоочередном порядке рассмотрел законы об импичменте президента Украины, о временных следственных комиссиях Верховной Рады, об отмене неприкосновенности президента, судей и парламента", - сказал О.Ляшко.

Политик также подчеркнул, что эпоха бедности закончится тогда, когда будет изменена экономическая политика. "Нет сегодня оснований для повышения цены на газ… мы требуем отставки главы "Нафтогаза" Коболева, мы требуем приведения цен на газ в соответствие с экономическими рыночными реалиями. Правительство должно изменить свое решение, снизить цены на газ, и, как следствие снизить тарифы", - сказал О.Ляшко.

Теги: #ляшко #выборы #парламент
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