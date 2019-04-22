Парубий инициировал рассмотрение в четверг законопроекта об усовершенствовании противоминной деятельности

Верховная Рада должна рассмотреть в четверг законопроект об усовершенствовании механизмов финансирования противоминной деятельности, заявил председатель парламента Андрей Парубий

"На протяжении рассмотрения закона о языке накопились некоторые вопросы, которые требуют немедленного решения, в частности вопросы в сфере безопасности и обороны. Хочу напомнить, что украинский парламент должен принять поправки к закону о разминировании... Прошу все фракции пересмотреть этот вопрос и подготовиться к его рассмотрению в четверг", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Ранее глава профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский спрогнозировал, что законопроект по усовершенствованию процедуры финансирования разминирования 23 апреля будет рассмотрен в парламенте за основу и в целом.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине №9080-1.

Посольства Великобритании и США призвали украинский парламент принять поправки в этот закон, позволив прямое донорское финансирование организаций, занимающихся противоминной деятельностью. "Вся работа под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании", - написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда".

По ее словам, международное сообщество обеспокоено по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования исполнителей. "В частности это означает, что теперь наши деньги должны идти прямо в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что для нас это "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет любой страны, где мы работаем", - пояснила Дж.Гоф.

22 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко и член комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник зарегистрировали проект закона №10180 о внесении изменений в закон о противоминной деятельности в Украине относительно усовершенствования механизмов привлечения финансирования мер противоминной деятельности. Документ ожидает выводов профильного комитета.