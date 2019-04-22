Выборы2019

Выборы

11:46 22.04.2019

Избиратели портили бюллетени надписями "За батька Махно", "Ми це заслужили" и "Господи, допоможи!" - КИУ

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Глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель заявил, что протестное голосование остается большой проблемой, количество таких избирателей во втором туре увеличилось вдвое.

"Значительной проблемой, по нашему мнению, как и в первом туре выборов, остается протестное голосование. В первом туре были признаны недействительными 1,18% голосов, т.е. более 220 тыс. голосов избирателей были признаны недействительными. Во втором туре проблема возросла вдвое", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Так, по данным 93% подсчета голосов, количество недействительных голосов составляет 2,3%. "Это более 400 тыс., что соответствует такому областному центру, как Винница", - указал А.Кошель.

Он также отметил, что в соцсетях избиратели активно публиковали фото испорченных бюллетеней.

"Мы видели бюллетени (с надписью - ИФ) "За батька Махно", с надписью через весь бюллетень "Ми це заслужили", "Слава Україні". Как по мне, бюллетень номер один - это "Господи, допоможи!", - привел примеры А.Кошель.

Он добавил, что некоторые граждане публично портили бюллетени, в частности, рвали.

Теги: #бюллетени #порча #голосование
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