Выборы2019

Выборы

11:39 22.04.2019

Глава УПЦ (МП) Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента

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Глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и заявил, что он может рассчитывать на поддержку УПЦ (МП).

"Уважаемый Владимир Александрович! От имени Украинской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины", - цитирует митрополита пресс-служба УПЦ (МП) в понедельник.

Глава УПЦ (МП) считает, что победа В.Зеленского на выборах стала свидетельством большого доверия к нему со стороны украинского общества. Также, по его словам, это признак того, что заявленные В.Зеленским приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями народа.

"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - подытожил митрополит Онуфрий.

Теги: #упц #зеленский #поздравление #мп
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