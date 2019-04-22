Вилкул о результатах президентских выборов: Власть долго игнорировала предупреждения социологов

Результаты выборов президента Украины стали следствием игнорирования властью данных социологических опросов, которые свидетельствовали о высоком уровне недоверия к ней, считает заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александр Вилкул.

"Власть долго игнорировала предупреждения социологов. 75% граждан Украины не поддерживают политику действующей власти, считая ее ошибочной. 75% хотят мира, а не войны. Вот вы и получили те же проценты избирателей, которые проголосовали против Порошенко и против построенной им системы", - сказал А.Вилкул на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Парламентарий также убежден, что на выборах 21 апреля народ Украины "высказал позицию против искусственного разделения на восток и запад, против войны, бедности, лицемерия против национализма как государственной идеологии, против гонений на каноническую украинскую православную церковь, против переписывания истории".

Представитель "Оппозиционного блока" считает, что к поражению действующую власть привела, в том числе, нынешняя языковая политика. А.Вилкул призвал перейти к рассмотрению в парламенте более важных вопросов, нежели языковой законопроект, в частности к изменению законодательства о выборах народных депутатов.

Как сообщалось, председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что ключевым вопросом, который рассмотрит Верховная Рада на предстоящей пленарной неделе, будет закон о функционировании украинского языка как государственного.