Генсек СЕ поздравил Зеленского, надеется на продолжение сотрудничества в сфере реформ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества для проведения реформ.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является ценным членом Совета Европы. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества в сфере реформ, в том числе относительно развития достойной и заслуживающей доверия судебной системы", - написал Т.Ягланд в микроблоге в Твиттере.