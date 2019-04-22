Выборы2019

Выборы

11:34 22.04.2019

Генсек СЕ поздравил Зеленского, надеется на продолжение сотрудничества в сфере реформ

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества для проведения реформ.

"Теплые поздравления Владимиру Зеленскому с победой на президентских выборах. Украина является ценным членом Совета Европы. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества в сфере реформ, в том числе относительно развития достойной и заслуживающей доверия судебной системы", - написал Т.Ягланд в микроблоге в Твиттере.

Теги: #зеленский #поздравление #ягланд
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