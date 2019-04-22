Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пожелал мудрости избранному президентом Владимиру Зеленскому.

"Я хочу поздравить Владимира Александровича с избранием на должность президента, пожелать ему мудрости, твердости на том пути, по которому идет украинское государство, на том пути, который был определен вместе с Верховной Радой по развитию украинского государства", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер украинского парламента также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за достижения, которых достигла страна при его пятилетней каденции. "Я также благодарю его и за то, что он продемонстрировал самый высокий уровень политической культуры, о чем свидетельствовала и его вчерашняя речь. Хочу поблагодарить за все этапы нашего сотрудничества", - сказал А.Парубий.

При этом он отметил, что "Петр Алексеевич Порошенко проявил самые высокие образцы европейской культуры и наивысшие образцы демократии и открытости".

Спикер также сказал, что Верховной Раде еще предстоит поработать с П.Порошенко по законопроектам, которые стоят в повестке дня.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.