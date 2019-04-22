Выборы2019

Выборы

11:33 22.04.2019

Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

1 мин читать

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пожелал мудрости избранному президентом Владимиру Зеленскому.

"Я хочу поздравить Владимира Александровича с избранием на должность президента, пожелать ему мудрости, твердости на том пути, по которому идет украинское государство, на том пути, который был определен вместе с Верховной Радой по развитию украинского государства", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Спикер украинского парламента также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за достижения, которых достигла страна при его пятилетней каденции. "Я также благодарю его и за то, что он продемонстрировал самый высокий уровень политической культуры, о чем свидетельствовала и его вчерашняя речь. Хочу поблагодарить за все этапы нашего сотрудничества", - сказал А.Парубий.

При этом он отметил, что "Петр Алексеевич Порошенко проявил самые высокие образцы европейской культуры и наивысшие образцы демократии и открытости".

Спикер также сказал, что Верховной Раде еще предстоит поработать с П.Порошенко по законопроектам, которые стоят в повестке дня.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

Теги: #зеленский #спикер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:31 22.04.2019
И.Геращенко похвалила Зеленского за позицию по Минскому процессу

И.Геращенко похвалила Зеленского за позицию по Минскому процессу

12:26 22.04.2019
Климкин поздравил Зеленского с победой, обещает записать видео о своих планах

Климкин поздравил Зеленского с победой, обещает записать видео о своих планах

12:16 22.04.2019
В "Народном фронте" считают ключевой задачей Зеленского защиту Украины от агрессии РФ и возвращение оккупированных территорий

В "Народном фронте" считают ключевой задачей Зеленского защиту Украины от агрессии РФ и возвращение оккупированных территорий

11:53 22.04.2019
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

11:39 22.04.2019
Глава УПЦ (МП) Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Глава УПЦ (МП) Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах президента

11:34 22.04.2019
Генсек СЕ поздравил Зеленского, надеется на продолжение сотрудничества в сфере реформ

Генсек СЕ поздравил Зеленского, надеется на продолжение сотрудничества в сфере реформ

11:32 22.04.2019
США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

11:23 22.04.2019
Закон об украинском языке будет ключевым в Раде на следующей неделе - Парубий

Закон об украинском языке будет ключевым в Раде на следующей неделе - Парубий

11:13 22.04.2019
Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

Парубий поздравил Зеленского, пожелал ему мудрости

11:01 22.04.2019
Юнкер и Туск написали Зеленскому поздравительное письмо: ЕС продолжит поддерживать Украину

Юнкер и Туск написали Зеленскому поздравительное письмо: ЕС продолжит поддерживать Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Существенных нарушений во втором выборов президента Украины не зафиксировано – "Опора"

Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, Порошенко - 24,3% - параллельный подсчет "Опоры"

Глава ЦИК о втором туре голосования: действительные, настоящие, демократические и свободные выборы

Зеленский побеждает с 73,17% голосов, у Порошенко – 24,5% после обработки ЦИК 95,06% протоколов

ПОСЛЕДНЕЕ

Команда Порошенко продолжит воплощать стратегию европейского вектора развития страны - Герасимов

ЦИК приняла первый бумажный протокол о результатах второго тура выборов президента

Тимошенко выступает за формирование нового правительства, не дожидаясь парламентских выборов

Токаев поздравил Зеленского с победой на выборах

Тимошенко требует смены правительства до парламентских выборов

День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

Президент Молдовы надеется вскоре встретиться с Зеленским

ТИМОШЕНКО ТРЕБУЕТ СМЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДО ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Ляшко требует принять закон об импичменте и отставки Коболева

Парубий инициировал рассмотрение в четверг законопроекта об усовершенствовании противоминной деятельности

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА