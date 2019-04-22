Выборы2019

Выборы

11:32 22.04.2019

США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

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Президент США Дональд Трамп пожелал успехов избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому на посту главы государства и заявил о намерениях сотрудничать с ним в проведении реформ в Украине для повышения благосостояния украинских граждан.

Об этом говорится в сообщении Белого Дома, часть текста которого обнародовал журналист Стив Херман в своем микроблоге в соцсети Twitter.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня (в воскресенье – ИФ) с победившим на выборах Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах. Президент пожелал ему успехов и назвал выборы важным моментом в украинской истории, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса", - говорится в сообщении.

"Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами украинского суверенитета и территориальной целостности – в ее международно признанных границах – и выразил свое обязательство работать с победившим на выборах Владимиром Зеленским и украинским народом над имплементацией реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию", - заявили в Белом Доме.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

В ночь на понедельник интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Д.Трамп позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой во втором туре.

Позже эту информацию подтвердил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. "Президент Трамп позвонил поздравить В.Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал он на своей странице в Twitter.

Теги: #сша #зеленский #реформы
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