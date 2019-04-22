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11:04 22.04.2019

Экс-глава МИД РФ Игорь Иванов призвал созвать срочную встречу "нормандского формата"

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Глава Российского совета по международным делам (РСМД), бывший глава МИД РФ Игорь Иванов предлагает в кратчайшие сроки созвать встречу "нормандской группы", расширить ее за счет Евросоюза и США, а также создать международную контактную группу по Украине.

"Сейчас, после избрания президента Украины, важно не потерять благоприятный момент и не обмануть ожиданий украинского общества. А для этого необходимо не откладывая начинать совместную работу по активизации международных усилий для содействия разрешению украинского кризиса", - пишет И.Иванов в статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант".

"В частности, было бы важно в кратчайшие сроки созвать встречу "нормандской группы" (входят Украина, Германия, Франция и РФ - ИФ)", - отметил российский дипломат.

Он полагает, что пора перевести в практическую плоскость вопрос о расширении состава группы.

"Было бы своевременно и оправданно пригласить в ее состав представителей Евросоюза и США. Это позволило бы объединить усилия внешних игроков, избегать ненужной конкуренции и дублирования", - считает бывший глава МИД РФ.

"На заседании можно было бы заслушать президента Украины о первоочередных шагах руководства страны по преодолению социально-экономического кризиса и определить те области, где международная помощь особенно востребована. Это обсуждение стало бы первым шагом к созданию международной коалиции содействия Украине, в первую очередь - в постконфликтной реконструкции востока страны", - отметил И.Иванов.

"Представляется целесообразным условиться о создании контактной группы высокого уровня (спецпредставители президентов либо заместители министров иностранных дел), которая бы на постоянной основе отслеживала развитие ситуации в Украине и оперативно вносила предложения о возможных совместных действиях. Такой опыт был использован во время боснийского кризиса и показал свою эффективность", - пишет И.Иванов.

"Расширение формата "нормандской группы" и налаживание в ее рамках конструктивной работы по украинскому кризису могло бы иметь и более далеко идущие последствия. В частности, можно было бы со временем подумать о расширении повестки дня заседаний - включать в нее и другие вопросы европейской безопасности", - отметил экс-министр.

Теги: #переговоры #россия #мнение
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