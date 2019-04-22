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11:01 22.04.2019

Юнкер и Туск написали Зеленскому поздравительное письмо: ЕС продолжит поддерживать Украину

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Президенты Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского Совета Дональд Туск написали поздравительное письмо победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, в котором заверили его в дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

Текст письма распространен в понедельник в Брюсселе. "От имени Европейского Союза мы хотели бы поздравить вас с избранием президентом Украины. Позвольте выразить нашу признательность сильной приверженности демократии и верховенству права, которую народ Украины продемонстрировал в течение всего избирательного процесса. Это – наибольшее достижение в сложной политической, экономической ситуации и в ситуации в сфере безопасности на фоне вызовов территориальной целостности Украине", - говорится в письме.

Д.Туск и Ж.-К.Юнкер заверили В.Зеленского в том, что ЕС будет и впредь поддерживать проведение реформ в Украине, включая консолидацию верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макрофинансовой стабильности и продолжение важных реформ в энергетическом секторе. "Мы верим в будущую имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли, которая может быть в этом отношении важным инструментом", - подчеркнули они.

Кроме того, президенты заверили в том, что ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

В то же время они отметили, что за пять лет, которые прошли со времени Революции Достоинства, в стране был достигнут значительный прогресс и много еще остается сделать для того, чтобы Украина в полной мере стала мирной, демократической и процветающей, как того требуют граждане.

Теги: #ес #зеленский #поздравление
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