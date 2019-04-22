День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

День второго тура выборов президента Украины прошел бесконфликтно, с соблюдением законодательства, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре, заявляют в Гражданской сети "Опора".

"В целом мы хотим оценить день выборов как такой, что прошел бесконфликтным способом, с надлежащим соблюдением норм законодательства... в соответствии с международными стандартами. Системных нарушений, которые бы имели признаки таких, что могут влиять на конечный результат волеизъявления граждан, зафиксировано не было", - сказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в понедельник в Киеве.

По ее словам, день выборов прошел на высоком уровне, количество нарушений и их типы мало отличаются от первого тура. "Но тенденция является позитивной, то есть, в процентах количество участков, на которых наши наблюдатели зафиксировали нарушения, является значительно меньшей", - подчеркнула она.

В целом, как отметила О.Айвазовская, избирательная кампания была конкурентной и преимущественно отвечала международным стандартам организации избирательного процесса. "Но эта конкуренция в целом отвечала нормам закона в части соблюдения требований относительно финансирования избирательной кампании надлежащим способом официально с избирательного фонда, а также использование СМИ, соцсетей как способов ведения избирательной агитации, но безоплатно, теневой способ, если идти по букве закона", - добавила председатель правления Гражданской сети.