Выборы2019

Выборы

10:42 22.04.2019

Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, Порошенко - 24,3% - параллельный подсчет "Опоры"

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Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, Порошенко - 24,3% - параллельный подсчет "Опоры"

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей во втором туре выборов, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,3% избирателей, о чем свидетельствуют данные параллельного подсчета Гражданской сети "Опора".

"Базируясь на отчётах 1299 из 1305 специально подготовленных и официально зарегистрированных наблюдателей, "Опора" может заявить с 99% уверенностью о таких результатах второго тура президентских выборов: В.Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а П.Порошенко - 24,3%. Ещё 2,5% бюллетеней - недействительны", - говорится в отчёте сети, который озвучила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в понедельник.

За В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.

Теги: #подсчет #опора #выборы
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