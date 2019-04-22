Вице-премьер Кириленко: Наша задача - сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко отмечает отсутствие задекларированного курса развития страны у лидирующего на президентских выборах кандидата Владимира Зеленского и отмечает важность в таких условиях сохранения проукраинского и евроатлантического курса.

"Амплитуда приветствий Зеленского с победой - от Трампа (президент США Дональд Трамп - ИФ) до Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ) - свидетельствует, что каждый видит в нем надежду на свой курс. А курса-то никакого нет. И в этом секрет 75%: каждый проголосовал за свое! Поэтому наша задача - сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс", - написал В.Кириленко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.