Выборы2019

Выборы

10:30 22.04.2019

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

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Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украинского государства.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории", - говорится в поздравлении В.Януковича, текст которого обнародовал на странице в Фейсбуке пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

Он также призвал В.Зеленского не подвести украинцев, которые ему доверились.

За кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.

Теги: #зеленский #поздравление #янукович
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