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10:17 22.04.2019

НАПК распределило бюджетные средства на финансирование 5 партий во IІ квартале

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в IІ квартале 2019 года, сообщается на официальном сайте НАПК в понедельник.

Бюджетное финансирование получат пять парламентских партий: "Народный фронт" - 36 млн 363 тыс 350 грн, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 35 млн 841 тыс 525 грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 12 млн 231 тыс 425 грн, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 9 млн 329 тыс 475 грн, Объединение "Самопомич" - 32 млн 164 тыс 600 грн, из которых 14 млн 142 тыс 12,5 грн - за соблюдение предусмотренного законом гендерного принципа.

"Перечисление средств государственного бюджета политической партии "Оппозиционный блок" не было осуществлено в связи с необходимостью дополнительного выяснения обстоятельств, которые возникли в результате взаимоисключающих требований представителей партии и разбирательства судебного дела", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма государственного финансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565 млн 680,5 тыс грн. НАПК перечисляет средства на отдельные счета каждой партии ежеквартально.

В агентстве отмечают, что право на финансирование в 2019 году получили партии, которые на последних парламентских выборах в 2014 году получили не менее 5% действительных голосов избирателей и, соответственно, прошли в Верховную Раду.

После следующих парламентских выборов финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей: соответствующие условия содержатся в ст.17-3 закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции", а также в заключительных и переходных положениях этого закона.

Теги: #партии #напк #финансирование
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