Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС

На Донбассе за минувшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник в 7:00 утра.

"В результате обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения объединенных сил дали адекватный ответ", - проинформировали в ООС.

Также боевики из стрелкового оружия совершили обстрел позиций украинских военных вблизи участка разведения сторон недалеко от пгт.Станице Луганской. Огонь в ответ не открывался.

По данным украинской разведки, 21 апреля один боевик был уничтожен, еще трое – ранены.

"С начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения". – сказано в сводке.