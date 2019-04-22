Выборы2019

Выборы

07:12 22.04.2019

Украинский военные ранен за минувшие сутки на Донбассе, боевики дважды нарушили "режим тишины" - ООС

1 мин читать

На Донбассе за минувшие сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник в 7:00 утра.

"В результате обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения объединенных сил дали адекватный ответ", - проинформировали в ООС.

Также боевики из стрелкового оружия совершили обстрел позиций украинских военных вблизи участка разведения сторон недалеко от пгт.Станице Луганской. Огонь в ответ не открывался.

По данным украинской разведки, 21 апреля один боевик был уничтожен, еще трое – ранены.

"С начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения". – сказано в сводке.

Теги: #обстановка #донбасс #раненый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:44 21.04.2019
Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

16:43 21.04.2019
Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

15:36 21.04.2019
Спикер штаба Зеленского: Нужно четко определить законом, как называть боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Спикер штаба Зеленского: Нужно четко определить законом, как называть боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

18:10 20.04.2019
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – ООС

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – ООС

13:56 20.04.2019
Боевики в субботу четыре раза обстреляли позиции украинской армии, потерь нет - Минобороны

Боевики в субботу четыре раза обстреляли позиции украинской армии, потерь нет - Минобороны

21:06 19.04.2019
Дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, подчеркивают в МВД

Дебаты на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, подчеркивают в МВД

08:27 19.04.2019
Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

06:59 19.04.2019
Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

Зеленский заявил, что не готов будет отдать приказ о силовом освобождении Донбасса

23:04 18.04.2019
Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

21:35 18.04.2019
Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Зе!Команда хотела бы активизировать работу в "нормандском формате" - Данилюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Зеленский: Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы, но я пока не имею права их называть

Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности

Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека, возможно причастных к терактам

ГСЧС предупреждает о заморозках на почве во вторник в большинстве областей Украины

ГСЧС Украины не получала информации о ЧП, связанных с выборами

ЦИК обработал более 85,56% протоколов: Зеленский побеждает с 73,2%, у Порошенко – 24,46%

Выборы президента Украины прошли мирно и спокойно – глава наблюдательной миссии ВКУ

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 290 человек

Зеленский побеждает с 73,09%, у Порошенко – 24,57% после обработки ЦИК 80,78% протоколов

В ЦИК не исключают, что из-за Пасхи и выходных смогут официально объявить результаты выборов президента 30 апреля

Зеленский набирает 73,06% голосов, Порошенко – 24,6%. Осталось посчитать менее четверти протоколов

Лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА