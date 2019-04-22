Зеленский побеждает с 72,96%, у Порошенко – 24,7% после обработки ЦИК 60,89% протоколов

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 72,96% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,7% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 60,89% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области, где П.Порошенко заручился поддержкой 64.5% избирателей, тогда как за В.Зеленского отдали свои голоса 32.74% проголосовавших.

В остальных областях Украины, а также в Киеве уверенно лидирует В.Зеленский. Так, наибольшую поддержку избирателей он имеет в Луганской области - 88.14% (за П.Порошенко – 9,55%). Почти столь же высокую поддержку избирателей В.Зеленский имеет в родной Днепропетровской области - 87.86% (за П.Порошенко – 10.23%), Одесской – 88.14% (у П.Порошенко – 10,5%), Запорожской - 87.13% (у П.Порошенко - 11.01%), Донецкой - 86.59% (у П.Порошенко - 10,91%), Харьковской - 86.52% (у П.Порошенко – 11,48%) и Николаевской - 85.96% (у П.Порошенко – 12,21%).

При этом сравнительно низкая электоральная поддержка украинцев, помимо Львовщины, у В.Зеленского в Тернопольской области - 51.05% против 46,1% у П.Порошенко, Ивано-Франковской - 52.74% (против 44,2% у П.Порошенко), Ровенской - 59.65% (у П.Порошенко 37.80%), а также Киеве, - 60.32% против 36.79% у действующего президента.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.