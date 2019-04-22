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04:02 22.04.2019

Канцлер Австрии поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины и призвал его продолжать реформы, особенно антикоррупционные

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Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины и заявил, что рассчитывает на совместную работу с будущим главой Украинского государства по дальнейшему углублению украинско-австрийских отношений.

"Я рассчитываю на совместную работу по дальнейшему углублению наших хороших двусторонних отношений", - цитируют австрийские СМИ заявление канцлера, ссылаясь на Austria Press Agency (APA).

С.Курц отметил, что Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине и поэтому сильно заинтересована в хорошем экономическом развитии страны. "Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией", - сказал австрийский канцлер.

Говоря о конфликте между Украиной и Россией, С.Курц выразил обеспокоенность в связи с недостаточным прогрессом в исполнении Минских соглашений и призвал к их скорейшей реализации.

Он подтвердил непризнание аннексии Крыма Россией в нарушение международного права и потребовал от РФ освобождения украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Австрия поддерживает санкции Евросоюза против России и требует восстановления территориальной целостности страны", - подчеркнул С.Курц.

По итогам обработки Центризбиркомом Украины 60,89% электронных протоколов, за В.Зеленского во втором туре выборов президента Украины, состоявшемся 21 апреля, проголосовали 72,96%, избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,7% голосов.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.

Теги: #зеленский #австрия #поздравление #курц
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