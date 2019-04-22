Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола
Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола
Зеленский: Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы, но я пока не имею права их называть
Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности
Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах, с нетерпением ожидает совместной работы с новоизбранным президентом Украины
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