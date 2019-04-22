В МИД Канады надеются на дальнейшее укрепление отношений с Украиной

В Министерстве иностранных дел Канады поздравили народ Украины с проведением второго тура выборов президента страны и выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран.

"Поздравляем народ Украины с проведением второго тура президентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает демократию в Украине и надеется продолжать укреплять наши тесные отношения", - говорится в публикации, обнародованной в аккаунте канадского внешнеполитического ведомства в соцсети Твиттер.