Выборы2019

Выборы

02:47 22.04.2019

В МИД Канады надеются на дальнейшее укрепление отношений с Украиной

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В Министерстве иностранных дел Канады поздравили народ Украины с проведением второго тура выборов президента страны и выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран.

"Поздравляем народ Украины с проведением второго тура президентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает демократию в Украине и надеется продолжать укреплять наши тесные отношения", - говорится в публикации, обнародованной в аккаунте канадского внешнеполитического ведомства в соцсети Твиттер.

Теги: #канада #выборы #мид
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