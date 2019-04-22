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01:56 22.04.2019

США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке

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США осуждают террористические нападения на Шри-Ланке, говорится в сообщении госдепа госсекретаря США Майка Помпео.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают террористические нападения на Шри-Ланке в пасхальное утро. Нападения на ни в чем не повинных людей, собирающихся в местах поклонения или наслаждающихся праздничной трапезой, являются оскорблением всеобщих ценностей и свобод, которыми мы дорожим, и еще раз демонстрируют жестокий характер радикальных террористов, единственная цель которых состоит в том, чтобы угрожать миру и безопасности", - следует из заявления.

Также в сообщении подтверждается, что среди погибших были граждане США.

"Хотя многие детали нападений все еще появляются, мы можем подтвердить, что среди убитых было несколько граждан США. Посольство США неустанно работает, чтобы оказать посильную помощь американским гражданам, пострадавшим от нападений и их семьям", - отмечает М.Помпео.

Согласно сообщению, США выражают "глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

"Мы поддерживаем правительство и народ Шри-Ланки в их борьбе с насильственным экстремизмом и предлагаем свою помощь в их усилиях по привлечению виновных к ответственности", - подчеркивает госсекретарь США.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 215 человек, 450 получили ранения.

Теги: #шри #сша #взрывы #реакция #ланка
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