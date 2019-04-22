Выборы2019

Выборы

01:03 22.04.2019

Явка на выборах президента Украины составила 62.07% – ЦИК

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Явка избирателей на повторных выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 62.07% по данным всех избирательных округов по Украине, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии.

Сразу после полуночи понедельника в Центризбирком поступили данные об активности избирателей со всех 199 избирательных округов по Украине.

Наименьшая явка избирателей была в Закарпатской области - 46,38%, наибольшую явку продемонстрировали избиратели во Львовской области - 67,34% об всех зарегистрированных в граждан с правом голоса.

В Винницкой области явка составила 62,52%, в Волынской - 64,25%, Днепропетровской - 65,82%, Донецкой - 57,21%, Житомирской - 61,15%, Запорожской - 64,26%, Ивано-Франковской - 59,86%, Киевской - 64,20%, Кировоградской - 60,53%, Луганской - 56,33%, Николаевской - 60,66%.

Одесская область показала явку 58,94%, Полтавская - 64,88%, Ровенская - 60,71%, Сумская - 62,84%, Тернопольская - 63,90%, Харьковская– 64,60%, Хмельницкая - 62,65%, Черкасская область - 60,91%, Черновицкая - 54,09%, Черниговская - 62,60%, Херсонская - 57,42%, г.Киев - 65,86%.

Явка избирателей во втором туре выборов главы Украинского государства 21 апреля 2019г оказалась почти на 1,5% ниже в сравнении с первым туром. По итогам голосования на выборах президента 31 марта 2019 года явка избирателей по стране составила 63,52%.

Таким образом, нынешняя явка избирателей на выборах президента Украины стала одной из самых низких за последние 20 лет. Ниже нынешнего показателя явка была только во время голосования на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014г, когда проголосовали 59,48% избирателей (по данным 189 избирательных округов из 225).

Наибольшая же явка избирателей была зафиксирована во время голосования на выборах президента Украины 26 декабря 2014 года - 77,32%.

На выборах главы Украинского государства 1999 года явка избирателей составила 73,8%, в ходе же повторного голосования по выборам президента 7 февраля 2010г явка была 69,15%.

Теги: #явка #цик #выборы
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