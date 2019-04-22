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00:51 22.04.2019

Еврокомиссар Хан призвал Зеленского продолжить реформы и активизировать борьбу с коррупцией

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Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и призвал его активнее бороться с коррупцией и продолжать процесс реформ.

"Я поздравляю украинский народ с проявлением демократической зрелости, а избранного президента Владимира Зеленского с его победой. Этот результат – очень сильный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от олигархического захвата", - написал Й.Хан на своей странице в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

Он подчеркнул, что процесс реформ и реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС должны продолжаться полным ходом, чтобы украинский народ мог в полной мере ощутить от этого пользу.

"В последние месяцы своего мандата я сделаю все возможное, чтобы поддержать Украину на этом пути", - сообщил Й.Хан.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Теги: #ес #зеленский #хан #реформы
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