Выборы2019

Выборы

00:35 22.04.2019

МВД не зафиксировало фальсификаций в ходе второго тура выборов президента Украины - Шевченко

1 мин читать

Министерство внутренних Украина (МВД) не зафиксировало фальсификаций в ходе голосования во втором туре выборов президента Украины, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Никаких фальсификаций. Никаких "каруселей". Почти не было печально известных "сеток", глупых сетей, за редкими вовремя выявленным попытками. Превенция, то есть профилактика – символ работы МВД Украины на этих выборах", - написал А.Шевченко на своей странице в Фейсбук в ночь на понедельник.

По его словам, зафиксированы единичные уголовные нарушения, за которыми проследуют объявления о подозрении и обвинительные акты в суд.

"Никакого избирательного произвола: вброса бюллетеней, штурмов участков братками-титушками, никакого полицейского спецназа на участках, как в 2012 на парламентских (выборах – ИФ). Все по-европейски: как граждане решили – так и будет. Без пыли, без шума, без хайпа", - отметил А.Шевченко.

Он подчеркнул, что это и есть демократическая украинская современность".

Теги: #нарушения #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:41 22.04.2019
ЦИК обработала почти треть протоколов: Зеленский набрал 73,15%, у Порошенко – 24,50%

ЦИК обработала почти треть протоколов: Зеленский набрал 73,15%, у Порошенко – 24,50%

01:36 22.04.2019
Явка на выборах президента Украины составила 62.07% – ЦИК

Явка на выборах президента Украины составила 62.07% – ЦИК

01:18 22.04.2019
Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,44% после обработки ЦИК более четверти протоколов

Зеленский побеждает с 73,21%, у Порошенко – 24,44% после обработки ЦИК более четверти протоколов

01:03 22.04.2019
Явка на выборах президента Украины составила 62.07% – ЦИК

Явка на выборах президента Украины составила 62.07% – ЦИК

00:57 22.04.2019
Зеленский побеждает с 73,35%, у Порошенко – 24,3% после обработки 20,91% протоколов

Зеленский побеждает с 73,35%, у Порошенко – 24,3% после обработки 20,91% протоколов

00:55 22.04.2019
На заграничном избирательном округе Порошенко набирает 51,8%, а Зеленский – 46,8% – ЦИК обработала 51% протоколов

На заграничном избирательном округе Порошенко набирает 51,8%, а Зеленский – 46,8% – ЦИК обработала 51% протоколов

00:38 22.04.2019
Зеленский набирает 73,01%, Порошенко – 24,65% после обработки 15,78% протоколов

Зеленский набирает 73,01%, Порошенко – 24,65% после обработки 15,78% протоколов

00:17 22.04.2019
Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62.07% – ЦИК

Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62.07% – ЦИК

00:14 22.04.2019
Зеленский набирает 72,87%, Порошенко – 24,8% после обработки 10,53% протоколов

Зеленский набирает 72,87%, Порошенко – 24,8% после обработки 10,53% протоколов

23:45 21.04.2019
Среди украинских полярников станции "Академик Вернадский" Порошенко победил Зеленского со счетом 8:4 – "Опора"

Среди украинских полярников станции "Академик Вернадский" Порошенко победил Зеленского со счетом 8:4 – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Зеленский: Генштабом будут руководить серьезные действующие генералы, но я пока не имею права их называть

Зеленский готов советоваться с Порошенко при необходимости и не исключает его назначения на какой-либо пост в случае желания общественности

Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке

Еврокомиссар Хан призвал Зеленского продолжить реформы и активизировать борьбу с коррупцией

Трамп позвонил и поздравил Зеленского – СМИ

ТРАМП ПОЗВОНИЛ И ПОЗДРАВИЛ ЗЕЛЕНСКОГО – СМИ

Глава МИД Великобритании – Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа

Парубий призвал украинцев прийти 25 апреля под Раду и поддержать языковой закон

У Зеленского надеются, что Рада будет поддерживать его инициативы, и пока не видят оснований для ее роспуска

Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА