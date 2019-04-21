Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Макроном

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюеля Макрона за поздравления.

"Спасибо президенту Франции Эмманюелю Макрону за поздравления", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он также опубликовал в соцсети фотографию, на которой запечатлено, как он говорит по телефону, и добавил текст на французском языке: "Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюеля Макрона за поздравления и поддержку".

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.