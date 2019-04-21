Евродепутат Хармс: поразительно, что Украине в условиях войны удалось провести свободные выборы

Евродепутат Ребекка Хармс оценивает состоявшиеся выборы президента Украины как свободные, что поразило ее ввиду имеющейся в Украине ситуации.

"Это поразительно, что Украине как воюющему государству, удалось провести свободные выборы, свободное волеизъявление и демократическую смену власти. Для меня это очень важно", - сказала она журналистам в штабе Зе!команды в воскресенье вечером.

Р.Хармс отметила, что хорошо не знает побеждающего по итогам голосования во втором туре выборов кандидата на пост президента Владимира Зеленского и рассчитывает встретиться с ним.

"Кто такой Владимир Зеленский? Это был самый задаваемый вопрос в Европе в последние недели. Я не могу ответить на этот вопрос, я лишь однажды с ним встречалась. Он приветливый парень, но это все, что я могу сказать", - рассказала евродепутат.