Полиция устанавливает обстоятельства потасовок в Берегово, в которых пострадали три человека

В г.Берегово Закарпатской области правоохранители расследуют обстоятельства драки между двумя группами лиц, в ходе которой пострадали три человека, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

"В ходе конфликта с участием шести человек в лагере Берегово, который возник 20 апреля, в больницу доставили женщину с незначительными телесными повреждениями", - говорится в обнародованном в воскресенье вечером сообщении.

По информации полиции, в воскресенье около 13:30 в полицию поступило новое сообщение - о конфликте, который повторился в Берегово. Отмечается, что между двумя группами лиц произошла драка, по итогам которой два человека обратились к медикам.

В полиции отметили, что конфликт возникл в связи с длительными личностными неприязненными отношениями.

Правоохранители внесли оба события в ЕРДР по ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство). Следователи выясняют обстоятельства конфликтов, причины и участников драк.

Кроме того, в полиции заявили о распространении недостоверной информации. В частности, о неправдивых сообщениях касательно участников драк числе пострадавших.

"Также недостоверными являются сообщения о применении водомета полицией", - подчеркнули в полиции.