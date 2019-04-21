РФ попыталась использовать весь свой гибридный арсенал для дискредитации выборов президента Украины - Аваков международным наблюдателям

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация предпринимала ряд попыток дискредитировать избирательный процесс в Украине гибридными методами, однако украинским правоохранителям удалось пресечь такие попытки, сообщает пресс-служба МВД.

Как заявил А.Аваков в воскресенье в ходе встречи с иностранными экспертами, наблюдателями от Национального демократического института, БДИПЧ ОБСЕ, посольства США в Украине, Канадской миссии наблюдения Всемирного конгресса украинцев и Украинского конгрессового комитета Америки, в течение трех дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании гособъектов и атак на украинские системы с VPN- адресов в США, Гонконге и Китае, при этом в действительности атаки идут из России.

"Мы рассчитывали на такую ситуацию, учитывая весь гибридный арсенал России, который она использует для дискредитации выборов. Обезвредили две террористические группы, которые имели связь с Россией. Наша киберполиция провела хорошую работу, поэтому противник не имеет доступа к нашей системе и прекратил атаки", - цитирует пресс-служба министерства А.Авакова.

При этом он добавил, что в МВД отмечают более спокойное прохождение голосования в сравнении с первым туром. "Мы отслеживаем ситуацию с самого утра. Сегодня спокойнее, чем во время первого тура. Профилактика и превенция хорошо сработали", - цитируется в сообщении министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр внутренних дел также сообщил, что ситуация на админграницах с временно оккупированным Крымом остается стабильной: 1282 человека зарегистрировано на въезд в Украину, 1040 - на выезд.

В обеспечении общественного порядка задействованы 133 тыс. правоохранителей.