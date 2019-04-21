Глава ЦИК призвала членов избирательных комиссий ответственно относиться к подсчету голосов

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призвала все участковые избирательные комиссии (УИК) приступить к работе и подсчитать голоса украинцев.

"Участковые избирательные комиссии должны подсчитать голоса украинцев, окружные избирательные комиссии – оформить протоколы в своих округах, а Центральная избирательная комиссия – собрать все данные и объявить официальные результаты выборов президента Украины", - написала глава ЦИК в Фейсбук в воскресенье вечером.

Кроме этого, Т.Слипачук призвала членов комиссий всех уровней помнить: "в ваших руках голоса всей страны".

"До окончательного результата выбора Украины всех нас ждут еще несколько очень важных шагов. И Центральная избирательная комиссия готова снова ответственно выполнить свою работу", - добавила она.