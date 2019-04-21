Гройсман поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выборы президента Украины состоялись свободно и демократично, а также и поздравил Владимира Зеленского с победой.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал глава правительства на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Кроме этого, В.Гройсман поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за 5 лет, в течении которых "Украина стала современной европейской страной".

"Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", - добавил он.