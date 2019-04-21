Выборы2019

Выборы

22:06 21.04.2019

Бизнесмен Фукс заплатит штраф за демонстрацию своего бюллетеня за Зеленского

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Бизнесмен Павел Фукс в нарушение закона опубликовал у себя в телеграмм-канале в 16:23 воскресенья избирательный бюллетень с проставленной отметкой голосования за кандидата Владимира Зеленского.

"Желая продемонстрировать, что в Украине настоящая демократия, когда именно народ выбирает того, кто будет президентом, я увлекся и нарушил закон. Закон я уважаю и поэтому поехал в полицию, где был составлен протокол о моем нарушении", – написал бизнесмен спустя почти пять часов.

П.Фукс принес извинения за допущенное нарушение закона, а также опубликовал копию составленного в Печерском управлении нацполиции Киева протокола об административном правонарушении.

Как сообщалось, ранее в этот день подобный протокол был составлен в отношении В.Зеленского, который продемонстрировал журналистам свой бюллетень с проставленной отметкой "за" напротив кандидата.

По итогам экзит-полов следующим президентом Украины станет В.Зеленский.

Теги: #штраф #фукс #выборы
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