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Выборы

22:02 21.04.2019

Команда Порошенко не позволит сорвать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины - Березенко

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Команда Порошенко не позволит сорвать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины - Березенко

Команда действующего главы государства Петра Порошенко, который проигрывает выборы президента по результатам экзит-полов, не позволит сорвать планы по европейской и евроатлантической интеграции Украины, заявляет заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Если планы по европейской и евроатлантической интеграции будут сорваны или их попытается сорвать новый руководитель государства, то они получат в нашем лице мощную оппозицию, которая только может быть. Но мы точно не будем переходить в оппозицию к государству", - сказал С.Березенко журналистам вечером в воскресенье.

Теги: #березенко #бпп #порошенко
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